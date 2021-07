La definizione e la soluzione di: I dubbi... tenuti in panchina!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : riserve

Curiosità/Significato su: I dubbi... tenuti in panchina! Giovanni Trapattoni (sezione I successi di Platini (1982-1986)) a manifestare i propri dubbi nei confronti dell'allenatore. Nonostante Trapattoni avesse avuto a disposizione giocatori di caratura in ogni ruolo — come 128 ' (9 235 parole) - 19:22, 9 lug 2021

Altre definizioni con dubbi; tenuti; panchina; Fatto a pezzi dal dubbio; Esprime un dubbio al pari di se; Sull'esistenza di Dio rimangono dubbiosi; Senza dubbio; Prodotti ottenuti da altri; I detenuti la passano in cortile; Ci si pedala ai corsi tenuti in piscina ing; Ottenuti grazie alle proprie azioni; Ultime Definizioni