La definizione e la soluzione di: Disastrosa come una caduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : rovinosa

Curiosità/Significato su: Disastrosa come una caduta caduta dell'Impero romano d'Occidente storici negano che possa parlarsi di caduta dell'Impero. Rimangono divergenti perfino le opinioni sul fatto che tale caduta sia frutto di un singolo evento 133 ' (17 147 parole) - 17:05, 4 giu 2021

Altre definizioni con disastrosa; come; caduta; Area con acque stagnanti, come il delta del Po; Un lavoratore come il buttero e il gaucho; In rovina come può essere un castello; Extra... come l'E.T. di Spielberg!; Si è riunificata dopo la caduta di un muro; Rimesso in piedi dopo una caduta; Una voce caduta in disuso; Suono della caduta costante di sferette di liquido; Ultime Definizioni