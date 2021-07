La definizione e la soluzione di: In un detto sono gioie e dolori con le donne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : motori

Curiosità/Significato su: In un detto sono gioie e dolori con le donne Maria Addolorata ( Madonna dei sette dolori) Addolorata, L'Addolorata oppure Madonna dei sette dolori), in latino Mater Dolorosa, è un titolo con cui viene molte volte chiamata ed invocata dai cristiani 85 ' (11 822 parole) - 04:29, 4 lug 2021

Altre definizioni con detto; sono; gioie; dolori; donne; Secondo un detto, lo è perseverare; Secondo un detto fa la forza; Così è detto a Roma un fosso acquatico; Piccolo felino detto gattopardo americano; Possono essere di zucca, alla bava, alla romana..; Lo sono Lech Walesa e Arkadiusz Milik; Lo sono i papi; Ci sono quelle tricolori... e di Trenitalia!; Per mestiere vende oggetti preziosi e gioielli; Un contenitore come il portagioie; I gioielli... di Marsiglia! fra; Azienda di gioielli nota per le sue uova; Dolori spesso spastici che possono colpire i reni; Giovano per certi dolori artritici; Improvvisi dolori; Insensibili ai dolori; Donne del parentado; Unione Donne d'Italia; Le donne della Basilicata; Le donne di Aleppo; Ultime Definizioni