La definizione e la soluzione di: Decifrati... come certi contratti!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : risolti

Curiosità/Significato su: Decifrati... come certi contratti! Winston Churchill britannici passarono ai sovietici i piani tedeschi dell'operazione Cittadella, decifrati a Bletchley Park; questo diede ai russi un vantaggio fondamentale che 389 ' (41 439 parole) - 19:02, 7 lug 2021

Altre definizioni con decifrati; come; certi; contratti; Grosse barche usate come traghetti; Un'europea come Steffi Graf; Come il Mare per i Romani, ora Mediterraneo lat; Calciatori come Gianluigi Donnarumma; Quello secco produce vapore ai concerti; Per certi chef è nouvelle fra; Ballare ai concerti spingendo e saltando; Le usano i sub... e certi cuochi!; Rescissioni di contratti; Si contemplano nei contratti; Le redazioni dei contratti; Le paga chi viene meno ai contratti; Ultime Definizioni