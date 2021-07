La definizione e la soluzione di: Dal volume indefinito... come i gas!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : aeriforme

Curiosità/Significato su: Dal volume indefinito... come i gas! Fattore relativo di efficacia (sezione volume specifico (o volume normale) dei gas di esplosione) dell'esplosivo. È la temperatura massima che i gas prodotti raggiungono al momento dell'esplosione, a volume costante. Per gli esplosivi detonanti le temperature 6 ' (892 parole) - 14:55, 16 giu 2021

Altre definizioni con volume; indefinito; come; Un dialogo a volume basso; Nella superficie e nel volume; Riduzione del volume di organi e tessuti; Volume sugli eventi salienti... di 365 giorni!; Arnesi di uso indefinito; Come il Mare per i Romani, ora Mediterraneo lat; Calciatori come Gianluigi Donnarumma; Approvvigionata d'acqua, come una coltura; Come i nasi schiacciati e piatti; Ultime Definizioni