La definizione e la soluzione di: In cucina può essere a vapore o a freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : cottura

Curiosità/Significato su: In cucina puo essere a vapore o a freddo cucina cinese salate che dolci. Può essere bollito, cotto in padella, al vapore, su una piastra o al forno. Il pane cotto a vapore, di forma tonda o arrotolata, lavorato 35 ' (4 520 parole) - 15:51, 29 mar 2021

Altre definizioni con cucina; essere; vapore; freddo; Amante spassionato di cibo e buona cucina fra; Il merluzzo salato usato in cucina; La cucina di 'nduja e soppressata; Si cucina per la sera del 31 dicembre; Possono essere monoteiste o politeiste; Possono essere maiuscoli, minuscoli e corsivi; Può essere una scoria ma anche un secco no; Può essere elastico, antiscivolo, persiano..; Inalazioni terapuetiche di vapore; L'onomatopea del treno a vapore; Otis ne brevettò in USA un tipo a vapore; Lo è l'aria con la massima quantità di vapore acqueo; Trepidante dalla paura... o dal freddo!; Si arrossano per vergogna o per il freddo; Né freddo né caldo; Un gustoso piatto freddo; Ultime Definizioni