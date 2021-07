La definizione e la soluzione di: Costruzione per la cottura di laterizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : fornace

Curiosità/Significato su: Costruzione per la cottura di laterizi Clinker (laterizio) Il clinker o klinker è un tipo materiale laterizio ottenuto con la cottura delle materie prime a temperature molto elevate- circa 1250 °C-, tali da indurre 7 ' (693 parole) - 12:36, 24 apr 2021

