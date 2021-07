La definizione e la soluzione di: Così sono detti i numeri in rubrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : contatti

Curiosità/Significato su: Cosi sono detti i numeri in rubrica Digesto (categoria Giustiniano I) verbo digerere: "disporre classificando gli argomenti in modo ordinato"; i Digesti sono detti anche "Pandette", dal greco pa?d??ta?, "onnicomprensivi 8 ' (842 parole) - 14:45, 23 gen 2021

Altre definizioni con così; sono; detti; numeri; rubrica; Così è detta la consistenza di un cosmetico ing; Sono detti così i chierici regolari di san Paolo; Così è anche detta la laurea breve; Così è la tipica mozzarella campana; Sono per sbaglio in un film con Nicolas Vaporidis; Sono più felici dei bocciati; Possono essere idraulici ma anche anulari; Sono detti così i chierici regolari di san Paolo; Sono detti così i chierici regolari di san Paolo; Così erano detti i cavalli nelle giostre medievali; Così sono detti cibi come pane, pasta, biscotti..; Puro... come sono detti certi vini!; I numeri non divisibili per 2; Un libro che dà i numeri; Modo e atto di segnare, specialmente numeri; Un volume di 52 numeri; Rubrica; Era una rubrica pubblicitaria in televisione; Ultime Definizioni