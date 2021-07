La definizione e la soluzione di: Corso d'acqua che si immette in uno maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : affluente

Curiosità/Significato su: Corso d acqua che si immette in uno maggiore Fiume ( Corso d'acqua) francese, vedi Piena (Francia). Il fiume è un Corso d'acqua perenne che scorre sulla superficie terrestre (o in alcuni casi al di sotto di essa) guidato dalla 12 ' (1 488 parole) - 23:21, 8 lug 2021

È uguale a spazio percorso diviso tempo impiegato; Discorso o testo che introduce evento o opera; Concorso in un delitto; La scuderia tedesca con cui ha corso Nico Rosberg; Gettano acqua sui lavandini; Sostiene in acqua... e sul divano!; Pesce piatto d'acqua salata; Pulita con acqua; Immettere aerosol; La maggiore delle isole Eolie; Il lago russo, maggiore d'Europa; Il centro sul Lago Maggiore patria di san Carlo Borromeo; La maggiore isola delle Bismarck;