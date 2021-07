La definizione e la soluzione di: Come spese aumentate... illecitamente!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : gonfiate

Curiosità/Significato su: Come spese aumentate... illecitamente! Dylan Dog investigatore privato era originariamente di 50 sterline al giorno più le spese ma è aumentata a 100 a partire dall'albo n. 145 della serie mensile. Nel n. 146 83 ' (10 930 parole) - 16:01, 9 giu 2021

Altre definizioni con come; spese; aumentate; illecitamente; Scontrosi... come cavalli!; Grosse barche usate come traghetti; Decifrati... come certi contratti!; Un'europea come Steffi Graf; Un giro... per spese; Un rimborso per le spese quotidiane; E' costituita dalle spese; La si impone alle spese; Aperti illecitamente; Ultime Definizioni