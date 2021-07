La definizione e la soluzione di: Come l'impianto che in auto fa rallentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : frenante

Curiosità/Significato su: Come l impianto che in auto fa rallentare Freno ( impianto frenante) significati, vedi Freno (disambigua). Il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. Si distinguono vari tipi di freni 20 ' (2 795 parole) - 18:28, 29 giu 2021

Altre definizioni con come; impianto; auto; rallentare; Robusto come un vino; Come dire in alcuni casi; Fatti di un elemento chimico come il piombo; Alieni come quello della saga di Alien; Impianto destinato alle corse canine; In auto il suo impianto termina con lo scappamento; In mezzo all'impianto; Nell'Impianto Stereo; Il cantautore USA affiancato da Simon; Piccolo autobus; La si prenota sull'autobus; Luce esterna di un autoveicolo; Dossi che fanno rallentare; Si stringe per rallentare; Si usa per rallentare i neutroni nei reattori nucleari; Ultime Definizioni