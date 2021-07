La definizione e la soluzione di: Come dire fecondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : fertile

Curiosità/Significato su: Come dire fecondo Guerra d'Etiopia (sezione L'occupazione di Harar e dire Daua) buon senso nel tentativo di sfruttare i vantaggi del territorio e, Come ebbe a dire Del Boca, «affidava ai vari eserciti etiopici, del tutto sprovvisti 181 ' (25 033 parole) - 03:40, 29 giu 2021

