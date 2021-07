La definizione e la soluzione di: Un colpo del pallavolista per ricevere il pallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : bagher

Curiosità/Significato su: Un colpo del pallavolista per ricevere il pallone Pallavolo ( Ex pallavolista) piazzata, per ricevere un pallone potente; mentre costituisce la principale arma d'attacco nel mini-volley. Smorzata È il colpo, che smorza il rimbalzo 46 ' (6 827 parole) - 11:49, 11 lug 2021

