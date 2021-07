La definizione e la soluzione di: Cittadina trapanese nota per un buon vino bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : alcamo

Altre definizioni con cittadina; trapanese; nota; buon; vino; bianco; Cittadina umbra legata a Santa Chiara; La prima cittadina; Cittadina di un altro paese; Una cittadina di La Paz; Centro del Trapanese famoso per il vino; La città svedese... di una nota sindrome!; Denotano gradimento su Facebook; Nato in una nota città di confine friulana; Una nota lirica di D'Annunzio La __ nel pineto; Una buona reputazione... magica!; Un buon amico può essere quella su cui piangere; Dotato di una buona capacità affabulante; La sua via... è lastricata di buone intenzioni!; Un provino... parlamentare!; Attività di schiacciamento dell'uva per farne vino; Isola portoghese di un rinomato vino liquoroso; Robusto come un vino; Merendina a mattoncino del Mulino Bianco; Uccello acquatico dalle piume nere e becco bianco; Nel sistema circolatorio può essere bianco e rosso; Il tipico bianco uccello marino; Ultime Definizioni