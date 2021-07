La definizione e la soluzione di: Chiudere un occhio... in cenno d'intesa!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : strizzare

Curiosità/Significato su: Chiudere un occhio... in cenno d intesa! Sindone di Torino abbia effettivamente aperto un'inchiesta; in una sua lettera a Goffredo di Charny del 1356 non fa alcun cenno alla Sindone. Alcuni storici suggeriscono 109 ' (13 902 parole) - 13:06, 31 mag 2021

Altre definizioni con chiudere; occhio; cenno; intesa; Un ostacolo per chiudere il recinto; Chiudere il conto; Esercizio pubblico che può chiudere tardi; Chiudere... in mezzo; Nello stivale può arrivare oltre il ginocchio; Scarabocchio, arabesco; Discolo indisciplinato amico di Pinocchio; Era parlante nel libro di Pinocchio; Condizione di intesa e armonia; Banca che si è fusa nel gruppo Intesa; La sigla in Borsa di Intesa Sanpaolo; Sigla in Borsa di Intesa Sanpaolo; Ultime Definizioni