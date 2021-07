La definizione e la soluzione di: Li si chiama in caso di emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : soccorsi

Curiosità/Significato su: Li si chiama in caso di emergenza Servizio Sanitario di Urgenza ed emergenza in Italia Servizio Sanitario di Urgenza ed emergenza Medica (S.S.U.E.M.) è il servizio di soccorso e allarme sanitario in sede extra ospedaliera attivo in Italia e che 26 ' (3 392 parole) - 11:19, 26 giu 2021

Il tessuto tartan è chiamato anche così; Li chiamano le truppe in inferiorità numerica; Un modo italiano di chiamare il notebook; Modo spiacevole di chiamare i senza fissa dimora; Fare caso; In ogni caso, tuttavia; Piacevolmente dovuto al caso; Suona in casa in caso di effrazione; Recovery __ aiuto UE per l'emergenza Covid; Ci sono quelle d'emergenza... e dell'amore!; Se è d'emergenza ha il maniglione antipanico;