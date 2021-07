La definizione e la soluzione di: Lo è chi non ha mai nulla da ridire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : acritico

Curiosità/Significato su: Lo e chi non ha mai nulla da ridire Victor Mature (categoria P1417 letta da Wikidata) dichiarare: «Non avevo mai nulla da ridire e accettavo sempre quello che mi proponevano». La sua autoironia («Non sono un attore! Ci sono 75 film che lo provano 14 ' (1 819 parole) - 15:29, 24 mag 2021

