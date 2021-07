La definizione e la soluzione di: Un celebre film australiano Mr. Crocodile __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Paul Hogan (categoria Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale) della serie cinematografica di Mr. Crocodile Dundee, e in Un angelo da quattro soldi, film del 1990. Nominato "australiano dell'anno" nel 1985, è da segnalare 4 ' (446 parole) - 08:01, 11 mag 2021