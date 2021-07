La definizione e la soluzione di: In biochimica, una proteina... sensibile!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : recettore

Curiosità/Significato su: In biochimica, una proteina... sensibile! Struttura proteica (categoria Senza fonti - biochimica) peptide anziché proteina. Un certo numero di residui è necessario per eseguire una certa funzione biochimica, ed il limite basilare per una dimensione funzionale 5 ' (717 parole) - 09:24, 30 apr 2021

