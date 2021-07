La definizione e la soluzione di: Le bibite come Cola, Pepsi o Fanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : gassate

Curiosità/Significato su: Le bibite come Cola, Pepsi o Fanta Coca-Cola e che comprende ulteriori bibite (meglio note col nome di bevande gassate) come la Fanta e la Sprite. Nel 1927 la Coca-Cola viene importata in Italia 33 ' (3 685 parole) - 01:55, 29 giu 2021

