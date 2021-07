La definizione e la soluzione di: La Bhutto per due volte primo ministro pakistano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : benazir

Curiosità/Significato su: La Bhutto per due volte primo ministro pakistano Benazir Bhutto Benazir Bhutto (?????? ????; Karachi, 21 giugno 1953 – Rawalpindi, 27 dicembre 2007) è stata una politica pakistana. Ha ricoperto per due volte la carica 19 ' (1 865 parole) - 02:05, 24 dic 2020

