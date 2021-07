La definizione e la soluzione di: Bene in carne, rotondetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : pasciuto

Curiosità/Significato su: Bene in carne, rotondetto Cenerentola (film 1950) (sezione Remake in live-action) di Gastone, svolge il ruolo che aveva Cucciolo in Biancaneve e i sette nani. Gas è un po' rotondetto e non troppo intelligente, ma prova una grande ammirazione 63 ' (8 156 parole) - 22:26, 27 giu 2021

