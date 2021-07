La definizione e la soluzione di: In barca, la cima per bordare una vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : scotta

Curiosità/Significato su: In barca, la cima per bordare una vela La scotta è un termine marinaresco che designa una cima, ovvero una corda, che consente di bordare (orientare) una vela. Per sfruttare il vento come mezzo

Altre definizioni con barca; cima; bordare; vela; Vi sbarcarono gli Alleati il 6 Giugno 1944; Attraversare le onde con un'imbarcazione; In barca sostiene le vele; La vince l'imbarcazione più veloce; Decima il bestiame; __ di re Laurino: la cima delle Dolomiti; La decima di ventuno; Secondo la Bibbia, Noè approdò sulla sua cima; Un dipinto di Joaquín Sorolla __ la vela; Riferimenti velati; Strumento rivelatore fondato sulla repulsione fra due parti metalliche; Li rivela il radar; Ultime Definizioni