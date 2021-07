La definizione e la soluzione di: Barbaro come Teodorico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ostrogoto

Curiosità/Significato su: Barbaro come Teodorico Teodorico il Grande territorio, quando, nel 474, la morte di Teodemiro portò Teodorico sul trono. Asceso al trono, Teodorico seguì la politica paterna di alleanza con il vicino 30 ' (4 016 parole) - 19:43, 24 giu 2021

