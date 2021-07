La definizione e la soluzione di: I balconi... in geologia!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : terrazzi

Curiosità/Significato su: I balconi... in geologia! Boris Ryžij (categoria Geologi russi) la Ural State Mining University (in russo: ????????? ??????????????? ?????? ????????????), laureandosi in geologia; nello stesso periodo si sposa e ha 7 ' (784 parole) - 18:08, 7 giu 2021

