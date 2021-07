La definizione e la soluzione di: Bagnare un terreno come un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : irrigare

Curiosità/Significato su: Bagnare un terreno come un fiume Tanaro ( fiume Tanaro) nuovamente e il fiume devia bruscamente verso nord-ovest, entrando dapprima nel suggestivo tratto ingolato delle Gole dei Rocchini per poi Bagnare, una volta 36 ' (4 596 parole) - 11:44, 13 apr 2021

