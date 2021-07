La definizione e la soluzione di: Attività di schiacciamento dell'uva per farne vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : pigiatura

Curiosità/Significato su: Attivita di schiacciamento dell uva per farne vino di vinificazione e della quantità di zucchero residuo presente nel vino. Il vino bianco è prodotto con uva proveniente prevalentemente da vitigni di colore

Altre definizioni con attività; schiacciamento; dell; farne; vino; Permesso di svolgere una certa attività; L'attività promossa dall'educazione fisica; Partecipa a un'attività ludica; Un'attività da pastore; Una lesione della mucosa dell'apparato digerente; Il fratello della nonna; Brevi passi della Bibbia; Unità di misura della temperatura con simbolo K; Il cuoco dell'__, romanzo di Camilleri del 2019; La cosiddetta Farnesina Ministero degli __ esteri; Farneticante e senza una logica; Si può farne... cattivo; Ci vogliono mille milioni per farne uno; Isola portoghese di un rinomato vino liquoroso; Robusto come un vino; Apprezzato vino rosso frizzantino; Disciplina che studia il divino; Ultime Definizioni