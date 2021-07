La definizione e la soluzione di: Area con acque stagnanti, come il delta del Po. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : palude

Curiosità/Significato su: Area con acque stagnanti, come il delta del Po Valle del Mezzano interamente nel Parco regionale del delta del Po dell'Emilia-Romagna. Il sito è costituito principalmente dalla ex Valle del Mezzano, prosciugata definitivamente 8 ' (1 022 parole) - 14:33, 17 dic 2020

Altre definizioni con area; acque; stagnanti; come; delta; Bianca spugna calcarea di mare; Area domestica verde; Area antartica rivendicata dalla Francia Terra __; L'area più famosa di Honolulu sulle Hawaii; Lo sono le acque di Chianciano e di Bormio; Il Jacques che scrisse La farmacia di Platone; Località storica francese col Palazzo Jacques Cœur; La rete delle cosiddette acque nere; Protozoi in acque stagnanti; Disastrosa come una caduta; Un lavoratore come il buttero e il gaucho; In rovina come può essere un castello; Extra... come l'E.T. di Spielberg!; Ha il delta sul mare Adriatico; Ha il delta in Egitto; Regione del delta padano; Forma un vasto delta; Ultime Definizioni