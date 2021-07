La definizione e la soluzione di: Approvvigionata d'acqua, come una coltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : irrigata

Curiosità/Significato su: Approvvigionata d acqua, come una coltura Lago d'Aral (sezione Antiche fluttuazioni di livello dell'acqua) combustibile molto adatto, e negli anni successivi la flottiglia dell'Aral fu Approvvigionata, a costi elevati, da carbone proveniente dal bacino carbonifero del 38 ' (4 493 parole) - 19:36, 9 lug 2021

