La definizione e la soluzione di: Anno in cui cadde il Muro di Berlino, per i latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : mcmlxxxix

Curiosità/Significato su: Anno in cui cadde il Muro di Berlino, per i latini Storia della Germania (sezione Il Regno dei Franchi) alla fine della Guerra Fredda, quando nel 1989 cadde il Muro di Berlino. Nell'estate del 1989 migliaia di cittadini tedesco-orientali riuscirono ad emigrare 79 ' (10 582 parole) - 13:54, 20 giu 2021

