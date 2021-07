La definizione e la soluzione di: Un animale non addomesticato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : selvatico

Curiosità/Significato su: Un animale non addomesticato Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità centrale e non in Australia, Alaska e in Sudafrica perché la maggior parte delle specie vegetali e animali non potevano essere addomesticati. L’affermazione 20 ' (2 653 parole) - 10:03, 27 mar 2021

