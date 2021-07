La definizione e la soluzione di: Alieni come quello della saga di Alien. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : xenomorfi

Curiosità/Significato su: Alieni come quello della saga di Alien Alien significati, vedi Alien (disambigua). Alien è un film del 1979 diretto da Ridley Scott. Capostipite di una fortunata serie di pellicole, nonché di libri, fumetti 58 ' (7 480 parole) - 22:47, 14 giu 2021

Altre definizioni con alieni; come; quello; della; saga; alien; Lo sono per gli alieni... gli esseri umani!; Il film di Cameron con gli alieni blu; Un veicolo da alieni; Fatti di un elemento chimico come il piombo; Scoppiare come un incendio; E guidare come un pazzo a fari __ nella notte...; Come la giornata... passata!; Un rilievo come quello del Mato Grosso; Il valore economico contrapposto a quello reale; Gaspar Vanvitelli fu esponente di quello veneziano; Di solito si vende... a quello migliore!; Il quinto Papa della cristianità; Suore della congregazione fondata da Angela Merici; Raccolta di successi della Nannini uscita nel 1996; La capitale della Moldavia; Lo sport praticato nella saga di Harry Potter; Cittadina siciliana citata nella saga del Padrino; L'Harry di una saga fantasy; Il sesto senso del sagace; Lo sono per gli alieni... gli esseri umani!; È costituito dai beni inalienabili dello Stato; L’alieno di Spielberg; La Galiena del cinema; Ultime Definizioni