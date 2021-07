La definizione e la soluzione di: "__ piano per non far rumore", canta Vasco Rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : respiri

Curiosità/Significato su: __ piano per non far rumore, canta Vasco Rossi Enzo Jannacci (categoria Compositori di musiche per film) Abatantuono, Maurizio Micheli, Vasco Rossi (duetta con lui in Vita spericolata) e Giorgio Gaber, ospite fisso con cui interpreta, uno per ogni serata (più l'inedito 67 ' (8 204 parole) - 12:21, 20 mag 2021

