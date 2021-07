La definizione e la soluzione di: Vengono da Marte in un film con Ice Cube. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : fantasmi

Curiosità/Significato su: Vengono da Marte in un film con Ice Cube Fantasmi da Marte Fantasmi da Marte (Ghosts of Mars) è un film horror fantascientifico del 2001 diretto da John Carpenter e interpretato da Ice Cube, Natasha Henstridge 7 ' (703 parole) - 16:32, 22 nov 2020

Vengono suscitate da una causa esterna; Che avvengono abbastanza spesso; Vengono emesse dal giudice; Vengono serrate ai polsi dell'arrestato; Il Massimo che condusse L'appello del martedì; Modellato a colpi di martello e scalpello; Ferretto appuntito su cui batte il martello; Uno strumento che si suona con due martelletti; Film di Federico Fellini sulla Romagna anni '30; Con le mogli in un film di Woody Allen; Un film del 1969 Certo, certissimo, anzi... __; Codice __, film con Denzel Washington del 2010; Un piatto... a cubetti!; Un recipiente per i cubetti di ghiaccio; Salume spesso sotto forma di cubetti affumicati; I cubetti nel drink;