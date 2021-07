La definizione e la soluzione di: Vasti gruppi di clienti in ristorante o pizzeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : tavolate

Curiosità/Significato su: Vasti gruppi di clienti in ristorante o pizzeria Ancona ( La storia di Mosciolino) viene consumata dai clienti al banco della pizzeria, in genere accompagnata da un bicchiere di vino sfuso o della caratteristica "spuma", bibita gassata 204 ' (24 241 parole) - 20:02, 6 lug 2021

Altre definizioni con vasti; gruppi; clienti; ristorante; pizzeria; Uno dei più vasti parchi di Vienna; Vastissimo deserto; E' vastissima quella di Baffin; Vasti magazzini per il grano; I gruppi disordinati... del rugby!; Il prevalere dei gruppi etnici su quelli nazionali; Gruppi di equazioni; Gruppi di animali; Non sono clienti dei medici; In molti ristoranti i clienti se lo servono da soli; Sono clienti dei consorzi agrari; Ha alti sgabelli per i clienti; Al ristorante: Impepata di__; Comandati messi a posto richiesti al ristorante; Ambiente del ristorante; Si riserva al ristorante; Ultime Definizioni