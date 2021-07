La definizione e la soluzione di: Si usava per telefonare nelle cabine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : gettone

Altre definizioni con usava; telefonare; nelle; cabine; La usava l'arciere; Paganini non usava concederlo; Si usava per montare i film; Si usava negli ospedali; Il tamburo nelle orchestre e nelle bande musicali; Viene riposta nelle persone degne; Gioviale monaco nelle leggende di Robin Hood; Lo sono le x nelle equazioni; Ha le cabine in montagna; Ha piccole cabine per sciatori; Ultime Definizioni