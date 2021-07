La definizione e la soluzione di: La usa il falegname per rendere liscio il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : pialla

Curiosità/Significato su: La usa il falegname per rendere liscio il legno Storia della grafica (sezione Il papiro e la scrittura) cubi. Per scrivere, la stecca o il cubo venivano frizionati nell'acqua su una pietra, per farli tornare allo stato liquido. Le strisce di legno erano 125 ' (15 364 parole) - 07:18, 13 giu 2021

