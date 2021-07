La definizione e la soluzione di: Universale, venne introdotto in Italia nel 1946. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : suffragio

Curiosità/Significato su: Universale, venne introdotto in Italia nel 1946 Regno d'Italia (1861-1946) quelle socialiste, ma anche quelle cattoliche, il suffragio universale maschile fu introdotto dal governo Giolitti con la legge del 30 giugno 1912, n. 666 103 ' (12 603 parole) - 12:18, 9 lug 2021

