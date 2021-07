La definizione e la soluzione di: In una Sterlina Britannica ce ne erano venti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : scellini

Curiosità/Significato su: In una Sterlina Britannica ce ne erano venti Winston Churchill (categoria Politici britannici del XIX secolo) Baldwin (1924-1929) e si fece promotore di una politica deflazionistica, restaurando la parità aurea della Sterlina ai livelli pre-bellici. Escluso da incarichi 389 ' (41 439 parole) - 19:02, 7 lug 2021

Altre definizioni con sterlina; britannica; erano; venti; I centesimi della sterlina; Frazioni di sterlina; La Yard polizia britannica ing; Una nota compagnia aerea economica britannica; Rita, cantante britannica di origine kosovara; Moneta britannica in uso fino al secolo XIX; Erano due in un brano dei Tiromancino; Così erano detti i Ghibellini genovesi; Sperano in un errore giudiziaio; Erano spiazzi attrezzati per la cattura di uccelli; Anticipare gli eventi con calcolo o intuizione; Complesso... di lieti eventi; Le stanzette dei conventi; Ventilati; Ultime Definizioni