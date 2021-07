La definizione e la soluzione di: In una molecola d'acqua ce ne sono due atomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : idrogeno

Curiosità/Significato su: In una molecola d acqua ce ne sono due atomi acqua significati, vedi acqua (disambigua). L'acqua è un composto chimico di formula molecolare H2O, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di 114 ' (11 646 parole) - 21:17, 9 lug 2021

Altre definizioni con molecola; acqua; sono; atomi; Peso Molecolare; Molecola di RNA con attività catalitica; Misura molecolare che ha per sigla nm; Particella molecolare; Spigolo del tetto che bipartisce l'acqua pluviale; Pregiata acquavite di vino francese; Pesce teleosteo d'acqua dolce dal muso a spatola; Contenitore portatile d'acqua riutilizzabile; Sono 80 in un noto giro letterario del mondo; Sono soggetti alle tasse di successione; Possono venire a chi dorme poco; Ci si sono cimentati di Hulk Hogan e Ray Myisterio; Elemento con numero atomico 14; Apertura anatomica; Elemento da bomba atomica; Atomic Energy Commission; Ultime Definizioni