La definizione e la soluzione di: Una "città degli ulivi" in provincia di Bari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : bitonto

Curiosità/Significato su: Una citta degli ulivi in provincia di Bari provincia di Brindisi Adriatico e confina a nord con la città metropolitana di Bari, a ovest con la provincia di Taranto e a sud-est con la provincia di Lecce. Dalla fine del ventesimo 127 ' (13 082 parole) - 00:03, 25 giu 2021

