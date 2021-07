La definizione e la soluzione di: In Toscana ci sono quelle Metallifere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : colline

Curiosità/Significato su: In Toscana ci sono quelle Metallifere Colline Metallifere Colline Metallifere grossetane Le Colline Metallifere costituiscono il principale e più esteso sistema collinare e montuoso dell'Antiappennino toscano. Si 5 ' (467 parole) - 13:36, 19 mar 2021

