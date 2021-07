La definizione e la soluzione di: Sta in una di vetro chi si isola dalla realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : campana

Curiosità/Significato su: Sta in una di vetro chi si isola dalla realta vetro di Murano vetro di Murano è la denominazione che caratterizza i vetri artistici lavorati a Murano, isola della laguna di Venezia. L'area in cui sorgeva Venezia 44 ' (6 173 parole) - 23:17, 8 mag 2021

Vetro lattiginoso per l'illuminazione d'interni; Trattamento termico del vetro che lo rafforza; Palloncini di vetro; Roccia eruttiva vetrosa; L'isola del __ prima, romanzo di Umberto Eco; Quella Nuova è l'isola più grande dell'Oceania; L'isola della Polinesia francese con Papeete; Isola dell'Oceano Indiano vicino all'India; Può esserlo un tiro... dalla traiettoria curva!; Animale simile al tacchino dalla coda variopinta; Quelle catastali italiane vanno dalla A alla F; La dea che nacque dalla spuma del mare; Rifugge la realtà; La realtà dei videogame; Un ritratto di dimensioni superiori alla realtà; Fuggire dalla realtà;