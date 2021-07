La definizione e la soluzione di: Sportive come Josefa Idem. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : canoiste

Curiosità/Significato su: Sportive come Josefa Idem Josefa Idem Josefa Idem (Goch, 23 settembre 1964) è un'ex canoista e politica tedesca naturalizzata italiana. Campionessa mondiale e olimpica nella specialità del 25 ' (1 867 parole) - 16:18, 6 dic 2020

Marchio tedesco di sedili per auto sportive; Sportive con gli scarponi; Punizioni sportive; Lago artificiale milanese che ospita gare sportive; Estraniante come può essere un lavoro; Lo è un figlio... come Gesù Cristo!; Uno scienziato come Enrico Fermi; Come crimini... non dolosi!;