La definizione e la soluzione di: Spesso si usa per friggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : padella

Curiosità/Significato su: Spesso si usa per friggere Churro lo si estrude in un contenitore di olio bollente effettuando al contempo un movimento rotatorio. La spirale di pastella così ottenuta deve friggere da 3 ' (290 parole) - 04:11, 26 giu 2021

Altre definizioni con spesso; friggere; Una malattia cutanea spesso cronica; Uno strumento a corde spesso associato all'Italia; Spesso si compiono a volto coperto; Sformato spesso con patate o arancia fra; Ultime Definizioni