La definizione e la soluzione di: Sono usati per montare la panna e per i cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : sifoni

Curiosità/Significato su: Sono usati per montare la panna e per i cocktail

Altre definizioni con sono; usati; montare; panna; cocktail; Ci sono dei Dardanelli e di Gibilterra; Lo sono i carichi processuali non ancora definiti; Lo sono le modelle Inés Sastre e Laura Barriales; Ve ne sono a Heatrow e a Charleroi; Accusati, imputati; Accusativo... corto; Essi... all'accusativo; 29 __ di zecca = mai usati; Montare in sella alla bici o mettersi gli occhiali; L'ammontare della fattura; Montare la baionetta; Si usava per montare i film; Un... po' di panna; La split è un dolce con gelato e panna montata; Riprendersi da un appannamento o ritrovare; Crema a base di panna montata e zucchero a velo; Piccolo tubicino per bibite, succhi e cocktail; Un liquore per cocktail; Rosso cocktail... d'oltreoceano; Si versa per il cocktail mojito; Ultime Definizioni