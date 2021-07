La definizione e la soluzione di: Sono in ordine alfabetico nell'elenco telefonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : cognomi

Curiosità/Significato su: Sono in ordine alfabetico nell elenco telefonico Pagine bianche (sezione elenco Sì) Le Pagine Bianche Sono un elenco degli abbonati telefonici in ordine alfabetico. In Italia le varie "Pagine Bianche" utilizzano i dati contenuti nell'archivio 11 ' (1 231 parole) - 11:50, 11 apr 2021

Altre definizioni con sono; ordine; alfabetico; nell; elenco; telefonico; Lo sono della notte, i vampiri di Dampyr; Ci sono cani addestrati a trovarlo; Quelli al sacco sono spesso dei panini; Lo sono gli abitanti di Bologna e Parma; La misura del disordine in fisica; Ordine di angeli del livello dei serafini; Animale dell'ordine dei folidoti; Nei momenti di confusione si fa... all'ordine!; Un segno alfabetico; Il... preludio alfabetico; Nella sua Città risiede il Papa; Una storica disfatta italiana nella Grande guerra; C'è chi li ha nell'armadio!; Il cognome di Duccio nella serie Boris; Elenco di canzoni da eseguire o ascoltare; L'elenco degli attori del film; Le prime dell'elenco; Un elenco di attori; Quello telefonico è pieno di nomi e cognomi; Consente di acquistare traffico telefonico; Ultime Definizioni