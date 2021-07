La definizione e la soluzione di: Sono 80 in un noto giro letterario del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : giorni

Curiosità/Significato su: Sono 80 in un noto giro letterario del mondo Phileas Fogg (categoria Il giro del mondo in 80 giorni) Phileas Fogg è il protagonista del romanzo d'avventura Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Egli è un ricco gentiluomo dell'alta società inglese 5 ' (737 parole) - 12:35, 18 lug 2020

Altre definizioni con sono; noto; giro; letterario; mondo; Sono soggetti alle tasse di successione; In una molecola d'acqua ce ne sono due atomi; Possono venire a chi dorme poco; Ci si sono cimentati di Hulk Hogan e Ray Myisterio; Così è il dado di un noto detto; Il Ry noto chitarrista e compositore statunitense; Un noto piccolo fuoristrada della Suzuki; Relativo al pensiero di un noto Karl filosofo; Girocollo molto aderente di piastre o fili ing; Furono otto nel percorso del Giro d'Italia 1937; Presi in giro, scherniti; Feroce presa in giro; Magico genere letterario; Il letterario letto nuziale; Un premio letterario; Erano presenti sull'Olimpo... in modo letterario; Il Troy personaggio del mondo dei Simpson; L'Antonio del libro Piccolo mondo antico; È tra i social network più famosi del mondo; Sta per venire al mondo