La definizione e la soluzione di: Vi siede il calciatore che non gioca da titolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : panchina

Curiosità/Significato su: Vi siede il calciatore che non gioca da titolare Marko Arnautovic - offensivo del Twente, completato sulla sinistra da Eljero Elia. Il 13 agosto 2008 gioca da titolare la partita di andata del terzo turno di qualificazione 52 ' (4 460 parole) - 11:33, 6 lug 2021

