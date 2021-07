La definizione e la soluzione di: Sfruttato malamente come può esserlo il tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : sprecato

Curiosità/Significato su: Sfruttato malamente come puo esserlo il tempo il controllo del servizio spionistico della sua stessa Ajah, e poi di venire eletta addirittura come Amyrlin Seat. Da questa posizione ha sfruttato abilmente

